Министр здравоохранения Мурманской области наградил спасшего человека кондуктора

Дмитрий Панычев вручил Наталье Волковой благодарственное письмо. Фото: минздрав Мурманской области

В конце апреля в автобусе №5 в Мурманске едва не умер пассажир. Мужчине резко стало плохо и он упал. Пока ехала "скорая", его реанимировала кондуктор Наталья Волкова и этим спасла жизнь северянину.

Наталью за отважный поступок лично наградил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

- Глава ведомства вручил благодарственное письмо министерства здравоохранения Мурманской области Наталье Волковой за активную гражданскую позицию и оказание первой помощи пассажиру троллейбуса, - сообщили в минздраве.

Ранее она получила премию от своего руководства.

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