В Мурманской области потеплеет до +17 градусов

28 мая по Мурманской области пройдут дожди. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области снова будет тепло, но с дождями. На выходных погоду Кольского полуострова определит северная периферия циклонической депрессии.

- 28 мая будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +12+17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

29 мая на севере области похолодает до +6+11, но на юге ожидается теплая погода. К началу следующей недели наш регион будет находиться под влиянием усиливающегося антициклона с центром в Баренцевом море, существенных изменений в погоде не ожидается.

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