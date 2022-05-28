За сутки в Мурманской области от коронавируса никто не умер

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 мая 2022 года составляет 3 323 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 в Заполярье никто не умер.

Мурманская область остается на пятом месте по смертности от ковида. В Заполярье приходится 440 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 12 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 134 586 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полярном подрядчик, который строил новый мост, сбежал с объекта. Сейчас в правительстве Мурманской области ищут новую фирму, которая доведет объект до ума (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru