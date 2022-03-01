На улице в Коле нашли медицинские карты пациентов из Мончегорска

Главврачу медицинской организации внесли прокурорское представление.
Фото: Ксения Высотина
Прокуратура Октябрьского круга Мурманска провела проверку информации, которая появилась в сети. Сообщалось, что в Коле на одной из улиц местные жители нашли медицинские карты из клиники, расположенной в Мончегорске.
Установлено, что Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина не обеспечила надлежащее хранение медицинской документации.
- Нарушения при обращении с медицинским архивом привели к утрате медицинских документов пациентов Мончегорской районной больницы, направленных на консультации к врачам областной клиники, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Для устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь главврачу медицинской организации внесли представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.
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