На улице в Коле нашли медицинские карты пациентов из Мончегорска

Главврачу медицинской организации внесли прокурорское представление. Фото: Ксения Высотина

Прокуратура Октябрьского круга Мурманска провела проверку информации, которая появилась в сети. Сообщалось, что в Коле на одной из улиц местные жители нашли медицинские карты из клиники, расположенной в Мончегорске.

Установлено, что Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина не обеспечила надлежащее хранение медицинской документации.

- Нарушения при обращении с медицинским архивом привели к утрате медицинских документов пациентов Мончегорской районной больницы, направленных на консультации к врачам областной клиники, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь главврачу медицинской организации внесли представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске пришло первое судно с мойвой спустя три года. В порт привезли 2320 тонн долгожданной рыбы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru