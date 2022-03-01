В отношении бывшего сотрудника Мурманской таможни возбудили уголовное дело

Преступную деятельность экс-дознавателя пресекли сотрудники УФСБ. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего старшего дознавателя Мурманской таможни. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 303 УК РФ "Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание".

С июля по декабрь 2021 года в производстве сотрудника было уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей в крупном размере, подлежащих уплате на дату ввоза на территорию ЕАЭС автомобиля Toyota Land Cruiser, то есть по признакам преступления по ч.1 ст. 194 УК РФ.

В августе того же года в Архангельске старший дознаватель произвел выемку автомобиля и находящихся в нем документов.

- Для формирования дополнительных доказательств он решил отразить в материалах уголовного дела ложные сведения о якобы факте изъятия флэш-карты видеорегистратора автомобиля, а также об осмотрах этой флэш-карты с отображением недостоверных сведений, якобы содержащихся на ней, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Мужчина внес ложные сведения в протоколы следственных действий, а также зафиксировал в них недостоверные сведения о содержании на флэшке видео о том, что якобы иномарка перемещалась по территории России. Фактически автомобиль не был в отраженных в протоколе местах. Поддельные материалы были приобщены к материалам уголовного дела.

Преступную деятельность экс-дознавателя пресекли сотрудники УФСБ России по Мурманской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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