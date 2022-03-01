Арест BMW заставил жителя Полярного погасить долг по коммунальным платежам

Арест с автомобиля был снят. Фото: Тимур ХАНОВ

Арест дорогостоящего автомобиля заставил жителя Полярного погасить долг по "коммуналке".

Так, в отделение судебных приставов Полярного поступило исполнительное производство о взыскании с северянина задолженности за потребленные газ, тепло и электроэнергию. Мужчина задолжал по коммунальным платежам более 50 тысяч рублей. Добровольно погашать их он не спешил.

Вскоре приставам стало известно, что мужчине принадлежит автомобиль ВМW.

- На машину наложили арест. Автомобиль отвезли на спецстоянку для последующей оценки и продажи. Через два дня должник полностью погасил задолженность и исполнительский сбор, чтобы не лишаться авто, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Арест с автомобиля был снят.

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