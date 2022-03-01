Замруководителем Мурманскстата стал Тимур Лапин

Тимур Лапин приступил к обязанностям на новой должности 28 февраля. Фото: Фото: арктик-тв.рф

28 февраля на должность заместителя руководителя Мурманскстата назначили Тимура Лапина.

- Центральным вектором развития отечественной статистики в ближайшее время является цифровая трансформация всего процесса статистического производства. Именно это направление работы в Мурманскстате будет курировать вновь назначенный заместитель, - сообщили в ведомстве.

До 2019 года Тимур Лапин семь лет возглавлял комитет по развитию информационных технологий в правительстве Мурманской области.

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