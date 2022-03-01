В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 610 человек

Всего опасную инфекцию подхватили 125 863 жителя Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 1 марта 2022 года, за последние сутки 610 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 125 863 жителя Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявили 291 новый случай (всего 62665). На втором месте Североморск (+23, всего 11875). Замыкает тройку Кандалакшский район (+66, всего 9639).

Выздоровели 107 660 северян, умерли 3109.

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