Жителю Мурманска вынесли приговор за финансирование терроризма

Северянину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 31-летнему жителю Мурманска, который был сторонником радикальных течений в исламе.

Мужчина систематически проводил денежные операции с целью финансирования терроризма. Его преступную деятельность раскрыли сотрудники УФСБ о Мурманской области.

В числе получателей средств была международная террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», деятельность которой запрещена в России.

- Суд признал мурманчанина виновным в совершении преступлений по части 1.1 статьи 205.1 и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

Северянину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Три года он проведет в тюрьме и семь лет - в исправительной колонии строгого режима.

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