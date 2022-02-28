Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в Заполярном

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Фото: vk.com/sumurm

В ночь с 27 на 28 февраля в Заполярном произошел серьезный пожар в квартире дома №16 на улице Ленина, который унес жизнь человека. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

- Личность погибшего установлена, им оказался 63-летний местный житель. Очаг возгорания располагался в одной из комнат. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Сейчас следователи проводят проверку и восстанавливают картину произошедшего. Для определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится пожарно-техническая судебная экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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