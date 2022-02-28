1 марта в Мурманской области потеплеет до +2 градусов

Затем температура воздуха должна немного понизиться. Фото: Алексей ФОКИН

Начало весны ознаменуется в Мурманской области потеплением. В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Норвежского моря на запад Баренцева моря. - 1 марта ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8, при прояснениях до -13, днем от -3 до +2 градусов. Гололедица, местами сильная, - сообщили в мурманском гидрометцентре. Затем температура воздуха должна немного понизиться.

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