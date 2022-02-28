В Апатитах готовы предоставить жилье для беженцев из ДНР и ЛНР

На данный момент на это объявление еще никто не отозвался. Фото: Правительство Мурманской области

Северяне продолжают размещать объявления на «Карте помощи жителям Донбасса». Так, новое предложение о предоставлении жилья беженцам из ДНР и ЛНР появилось от жительницы Апатитов Нины Воскресенской.

Женщина отметила, что может сдать комнату одному взрослому с ребенком. Сама она находится в декретном отпуске.

- У нас двухкомнатная квартира в Апатитах, и одну комнату я могу предоставить, - рассказала северянка информагенству Nord-News.

В объявлении указывается, что комната с ремонтом находится в квартире девятиэтажного дома. В качестве спального места есть двуспальный диван. Апатитчанка готова сдать комнату на полгода-год.

На данный момент на это объявление еще никто не отозвался.

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