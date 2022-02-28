В Мурманской области открыли проезд на участке автодороги Р-21 «Кола»

Движение перекрывали утром из-за метели и сильного ветра. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 14.00 28 февраля в Мурманской области открыт проезд на участке автодороги Р-21 «Кола» с 1245 (отворотка к Апатитам) по 1272 километр (Мончегорск) для всех видов транспорта. Об этом сообщили в Мурманскавтодоре.

Движение перекрывали утром из-за метели и сильного ветра.

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