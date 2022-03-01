В двух детских садах в Апатитах выявили санитарные нарушения

Для устранения нарушений в адрес руководителей дошкольных учреждений внесли представления. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Апатитах прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора провели проверку в детских садах и выявили нарушения при организации питания детей.

- Установлено, что в детских садах № 48 и № 54 имеются многочисленные нарушения действующего законодательства, в частности, отраслевых санитарных норм и правил и технических регламентов, при организации и осуществления питания воспитанников, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения нарушений в адрес руководителей дошкольных учреждений внесли представления.

Также в отношении должностных лиц организаций возбудили два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения", которые направлены для рассмотрения в компетентный орган.

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