В двух детских садах в Апатитах выявили санитарные нарушения

Для устранения нарушений в адрес руководителей дошкольных учреждений внесли представления.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В Апатитах прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора провели проверку в детских садах и выявили нарушения при организации питания детей.
- Установлено, что в детских садах № 48 и № 54 имеются многочисленные нарушения действующего законодательства, в частности, отраслевых санитарных норм и правил и технических регламентов, при организации и осуществления питания воспитанников, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Для устранения нарушений в адрес руководителей дошкольных учреждений внесли представления.
Также в отношении должностных лиц организаций возбудили два дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения", которые направлены для рассмотрения в компетентный орган.
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