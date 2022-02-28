Кольская АЭС выделила 6 млн руб на ремонт хирургического кабинета стоматологии в городе Полярные Зори

28 февраля свои двери открыл новый современный хирургический кабинет стоматологического отделения ФМБА МСЧ-118. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

28 февраля свои двери открыл новый современный хирургический кабинет стоматологического отделения ФМБА МСЧ-118.

Кольская АЭС выделила 6 млн рублей на капитальный ремонт хирургического кабинета. Работы начались в ноябре 2021 года, помимо установки нового медицинского оборудования, было произведено обновление всех коммуникаций - электричества, вентиляции, света и др. Отремонтированное помещение теперь имеет новые потолки со специальным покрытием, предотвращающим скопление бактерий, двери из антибактериального пластика, многокамерные окна с инфракрасным напылением, которое позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении круглый год.

В дальнейшем планируется ремонт всех кабинетов стоматологического отделения. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

«Я поздравляю всех жителей и персонал стоматологического отделения медико-санитарной части с открытием современного хирургического кабинета. Теперь всевозможные процедуры можно будет осуществлять в одном кабинете: рентген, подготовку и имплантацию, удаление зубов», - отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

В дальнейшем планируется ремонт всех кабинетов стоматологического отделения.

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