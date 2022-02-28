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Происшествия28 февраля 2022 10:59

В гипермаркете Мурманска пожилая женщина украла колбасу на 2,5 тысячи рублей

Пенсионерку доставили в отдел полиции
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Пожилую мурманчанку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пожилую мурманчанку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в Мурманске задержали 61-летнюю женщину, которая пыталась украсть из гипермаркета мясную продукцию. Сотрудники магазина нажали кнопку "тревожной" сигнализации, на место происшествия прибыл ближайший наряд росгвардейцев.

- Сотрудники вневедомственной охраны выяснили у администратора магазина, что женщина взяла с прилавка несколько палок колбасы и другой продукции, после чего направилась на выход, обойдя кассовую зону и не оплатив товар. Заметив кражу, сотрудники службы контроля остановили посетительницу, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Пенсионерка украла мяса и колбасы на 2,5 тысячи рублей. Пожилую мурманчанку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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