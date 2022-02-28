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Здоровье28 февраля 2022 8:58

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 613 человек

Такие данные опубликовал оперштаб за 28 февраля 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 28 февраля 2022 года, за последние сутки 651 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 125 253 жителя Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявили 303 новых случая (всего 62374). На втором месте Североморск (+26, всего 11852). Замыкает тройку Кандалакшский район (+63, всего 9573).

Выздоровели 107 035 северян, умерли 3104.

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