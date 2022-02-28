Жителя Мурманска ждет суд за совершение особо тяжкого преступления

Сейчас материалы дела вместе с обвинительным заключением находятся в суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске ждет суд 34-летнего мужчину, который забил знакомого до смерти. Трагедия случилась вечером 28 сентября прошлого года, когда у одного из домов на улице Крупской северянин поссорился со своим 51-летним знакомым.

– Мужчина избил оппонента руками и ногами, а затем, дважды прыгнул на его тело. От полученных травм тот скончался спустя непродолжительное время, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В его рамках провели судебно-медицинские и биологические судебные экспертизы.

Сейчас материалы дела вместе с обвинительным заключением находятся в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске пришло первое судно с мойвой спустя три года. В порт привезли 2320 тонн долгожданной рыбы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru