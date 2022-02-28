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Происшествия28 февраля 2022 8:35

В Заполярном при пожаре умер человек

Из горящей квартиры успели спасти двух взрослых и ребенка
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Причина пожара устанавливается.

Причина пожара устанавливается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 28 февраля в Заполярном произошел серьезный пожар, который унес жизнь человека.

- В 02.24 оператору системы "112" Печенгского округа поступила информация о задымлении в квартире на улице Ленина, д. 16. В результате пожара погиб один человек. Эвакуировали четырех взрослых, спасли по автолестнице двух взрослых и одного ребенка, - сообщили в ЕДДС Печенгского округа.

На месте происшествия работали 3 единицы техники и 6 человек от ПЧ-51. Причина пожара устанавливается.

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