В Мурманской области закрыли участок дороги Р-21 "Кола"

По вопросам, связанным с содержанием дороги Р-21 "Кола", нужно обращаться по телефону диспетчерской службы: 8(8152)56-78-87. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с 9.00 28 февраля закрыли проезд на одном из участков автодороги Р-21 "Кола". Движение ограничено с 1245 по 1272 километр из-за плохой погоды. Об этом сообщили в Мурманскавтодоре.

По вопросам, связанным с содержанием дороги Р-21 "Кола", нужно обращаться по телефону диспетчерской службы: 8(8152)56-78-87.

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