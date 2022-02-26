В Мурманскую область пока не приехали беженцы из ДНР и ЛНР

На данный момент беженцы в Заполярье еще не прибыли. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области готовы принять до 300 беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом ранее сообщил губернатор Андрей Чибис. Также был создан оперативный штаб по данной ситуации.

Но на данный момент беженцы в Заполярье еще не прибыли.

- Наш регион является резервным, но мы готовы, - сообщили «КП»-Мурманск» в правительстве Мурманской области.

Напомним: в разных городах открыты пункты сбора вещей для беженцев.

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