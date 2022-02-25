Пройди опрос: нужно ли экопросвещение юным жителям Мурманской области

О защите окружающей среды говорят много, но обычно за рамками школьной программы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

О защите окружающей среды говорят много, но обычно за рамками школьной программы. Может, юным северянам не хватает знаний? И насколько эта тема важна для изучения?

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