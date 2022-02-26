Пройди опрос: нужно ли сохранять церкви в Мурманской области

Надо ли восстанавливать эти памятники деревянного зодчества? Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области построены десятки церквей и храмов. Некоторые - несколько лет назад, возраст других исчисляется сотнями лет. В одних идут службы, другие закрыты.

Не секрет, что некоторые церкви мы рискуем утратить, так как их состояние очень плачевное. Надо ли восстанавливать эти памятники деревянного зодчества? Пройдите опрос «КП»-Мурманск», чтобы мы могли найти ответ на этот важный вопрос.

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