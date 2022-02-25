В Мурманской области перенесли проверку сирен на более поздний срок

Такое решение было принято 25 февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области, как и по всей России, перенесли проверку технических средств оповещения на более поздний срок. Такое решение было принято 25 февраля. Ранее сообщалось, что сирены прозвучат на улицах 2 марта.

- На правительственной комиссии РФ решили перенести тренировку на более поздние сроки, – рассказал "АиФ-Мурманск" начальник ГУ МЧС России по Мурманской области генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров.

Ежегодно в марте и в октябре в России проверяют технические средства оповещения.

Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил провести проверки соблюдения требований безопасности на предприятиях и в учреждениях области.

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