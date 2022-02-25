В Мурманске мужчина украл из магазина коляску и конверт для пеленания

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража». Фото: Скриншот видео

В Мурманске по записям с камер видеонаблюдения нашли мужчину, который украл коляску из магазина.

Так, в полицию обратились представители торгового центра. Они сообщили о краже, ущерб оценили в сумму около 27 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленника.

- Мужчина зашел в торговый зал как покупатель. Воспользовавшись тем, что в торговом отделе нет сотрудника, он взял детскую коляску, конверт для пеленания и покинул помещение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Подозреваемым оказался 33-летний мурманчанин, его задержали. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Мужчина рассказал, что с помощью украденных вещей решил поправить ситуацию в семейном бюджете. Коляску и конверт злоумышленник продал случайному знакомому, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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