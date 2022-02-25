В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 677 человек

Всего опасную инфекцию подхватили 123 326 жителей Заполярья.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 25 февраля 2022 года, за последние сутки 677 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего опасную инфекцию подхватили 123 326 жителей Заполярья.
Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлен 401 новый случай (всего 61251). На втором месте Североморск (+49, всего 11746). Замыкает тройку Кандалакшский район (+50, всего 9377).
Выздоровели 105 132 северянина, умерли 3090.
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