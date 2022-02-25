В Мурманской области стартовал капремонт в 151 доме

В Мурманской области начался капитальный ремонт крыш. Сейчас обновление идет в 151 доме. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области начался капитальный ремонт крыш. Сейчас обновление идет в 151 доме.

- Все работы идут по графику. Подрядные организации должны были выйти на объекты только в апреле, но, так как на целом ряде домов выполняются каркасные крыши, было решено провести их зимой. Современные технологии позволяют делать это в холодное время года, поскольку кровля, по сути, не вскрывается. На отдельных участках подрядчик убирает дефекты, однако полностью выемка старого покрытия не производится. На него монтируется каркас и делается новая крыша, – отметила гендиректор регионального Фонда капремонта Юлия Барсукова.

Именно по такой технологии сейчас делают капремонт кровли дома № 47 на улице Сафонова и дома № 46/1 на улице Чумбарова-Лучинского.

- На Чумбарова-Лучинского, 46/1 были протечки. Надеюсь, что подрядчик проведет капремонт качественно и мы сможем переключить свое внимание на межпанельные швы и тепловой контур дома, который стоит на всех ветрах, – подчеркнула министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова.

Всего в 2022 году в регионе планируется капитально отремонтировать 208 многоквартирных домов на общую сумму 2,3 миллиарда рублей.

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