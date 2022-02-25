Житель Североморска перевел лжеброкеру почти 3 миллиона рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В полицию Североморска обратился 33-летний местный житель и рассказал, что стал жертвой мошенников в интернете.

- Мужчина сообщил, что в одной из соцсетей увидел предложение о проекте инвестиций и позвонил по указанному в посте номеру телефона. Абонент рассказал северянину о выгодном финансовом предложении, которое обещало значительные доходы. Незнакомец убедил его перевести с помощью платежного терминала свои деньги якобы на инвестиционный счет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

После нескольких переводов связь с «брокером» прервалась. В общей сложности мужчина перечислил на неизвестные счета почти 3 миллиона рублей. Стоит отметить, что североморец знал о таких аферистах.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что для заработка на различных биржевых площадках нужно обладать высоким уровнем финансовой грамотности. Также в интернете есть биржевые платформы, созданные мошенниками для одной цели: забрать ваши деньги, то есть заработать на вас.

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