Аукцион по участку в Кандалакшском заливе отменили

24 февраля стало известно, что вопрос решен положительно и аукцион Росрыболовства отменен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Участок Кандалакшского залива от Монастырского наволока и почти до Питкуля спасли от коммерции. Участок собирались сдать в аренду под выращивание аквакультур, и кандалакшане были совсем не за такой исход событий.

- Федеральное агентство по рыболовству объявило аукцион на право заключения договора пользования участком для осуществления аквакультуры. Площади для этого выбраны крайне неудачные для Кандалакши. Северяне могут потерять любимые места отдыха, а природе будет нанесен непоправимый ущерб! - написали неравнодушные горожане в открытом письме.

К счастью, Кандалакшский залив никому отдавать не собираются. Об этом сообщил депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов.

- Когда эта новость стала известна в муниципалитете, мы совместно с руководством района, представителями экологического сообщества и Кандалакшского заповедника подготовили обращение на имя губернатора Андрея Чибиса. Также глава администрации Ярослав Шалагин обратился за помощью к Андрею Владимировичу лично. Глава региона сразу же поручил отменить этот аукцион, - отметил Михаил Павлов.

24 февраля стало известно, что вопрос решен положительно и аукцион Росрыболовства отменен.

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