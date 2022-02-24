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Общество24 февраля 2022 14:37

В Печенгском районе предпринимателей оштрафовали за торговлю подозрительными семенами

Сорта растений не были включены в госреестр селекционных достижений
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Бизнесменам нужно было направить ответ на представление в течение месяца, однако никаких документов Управление так от них и не получило.

Бизнесменам нужно было направить ответ на представление в течение месяца, однако никаких документов Управление так от них и не получило.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора проводили выездное обследование предприятий торговли, продававших семена, и выявили нарушителей.

Так, в одном из торговых залов в Заполярном продавались партии семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в госреестр селекционных достижений. В другом торговом зале нашли в продаже 114 пакетов таких же подозрительных семян.

Индивидуальных предпринимателей, которые вели торговлю, привлекли к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ с назначением предупреждения. Бизнесменам нужно было направить ответ на представление в течение месяца, однако никаких документов управление так от них и не получило.

- В отношении предпринимателей составили протоколы об административном правонарушении по статье 19.6 КоАП РФ и направили на рассмотрение мировому судье Печенгского судебного района. Суд назначил им штраф - 4 тысячи рублей каждому, - сообщили в надзорном ведомстве.

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