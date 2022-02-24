Движение на участке дороги Мишуково-Снежногорск ограничат на 9 дней

Водителей предупреждают о временном закрытии участка автодороги Мишуково-Снежногорск.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей предупреждают о временном закрытии участка автодороги Мишуково-Снежногорск. Движение ограничат на 9 дней в вечерние часы.
- С 26 февраля по 6 марта (включительно) на автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск со 2 по 5 километр будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00, - сообщили в Мурманскавтодоре.
Ограничение связано с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманска.
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