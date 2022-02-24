Движение на участке дороги Мишуково-Снежногорск ограничат на 9 дней

Водителей предупреждают о временном закрытии участка автодороги Мишуково-Снежногорск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о временном закрытии участка автодороги Мишуково-Снежногорск. Движение ограничат на 9 дней в вечерние часы.

- С 26 февраля по 6 марта (включительно) на автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск со 2 по 5 километр будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Ограничение связано с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru