25 февраля в Мурманской области потеплеет до +1 градуса

Вместе с потеплением стоит ждать и метель, так что снежной каши на дорогах не избежать.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскую область спешит потепление. Вместе с ним стоит ждать и метель, так что снежной каши на дорогах не избежать.
- 25 февраля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9, днем от +1 до -4. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. Среднесуточная температура воздуха будет на 2-8 градусов выше климатической нормы.
Напомним: из-за непогоды закрыли дорогу под Мончегорском, участки дорог Заполярный-Сальмиярви и Кола-Серебрянские ГЭС.
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