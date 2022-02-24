25 февраля в Мурманской области потеплеет до +1 градуса

Вместе с потеплением стоит ждать и метель, так что снежной каши на дорогах не избежать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область спешит потепление. Вместе с ним стоит ждать и метель, так что снежной каши на дорогах не избежать.

- 25 февраля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9, днем от +1 до -4. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. Среднесуточная температура воздуха будет на 2-8 градусов выше климатической нормы.

Напомним: из-за непогоды закрыли дорогу под Мончегорском, участки дорог Заполярный-Сальмиярви и Кола-Серебрянские ГЭС.

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