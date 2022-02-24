Военнослужащий из Печенгского района получил условный срок за смертельное ДТП

В Печенгском округе вынесли приговор военнослужащему войсковой части 08275. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Печенгском районе вынесли приговор военнослужащему. Рядового признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, то есть в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- Около 18.00 23 августа 2021 года мужчина, управляя автомобилем, ехал в Заполярный. На 1532-м километре автодороги Р-21 «Кола» он увидел переходящих дорогу двоих пешеходов. Пытаясь избежать наезда на людей, в нарушение ПДД он одновременно с торможением стал маневрировать, - сообщили в военном следственном управлении по Северному флоту.

В итоге водитель съехал с ранее занимаемой полосы и наехал на пешеходов. В ДТП один из них получил тяжелую сочетанную травму головы, туловища и конечностей, повлекшую впоследствии его смерть.

Заозерский гарнизонный военный суд с учетом раскаяния военнослужащего и добровольного возмещения родственникам погибшего морального вреда назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением на тот же срок водительских прав.

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