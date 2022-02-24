Из-за непогоды закрыли дорогу под Мончегорском

В Мурманской области из-за непогоды закрыли еще один участок дороги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области из-за непогоды закрыли еще один участок дороги. Об этом сообщает Упрдор "Кола".

- С 13.00 24 февраля в связи с погодными условиями (метель, сильный ветер, плохая видимость) до улучшения метеоусловий закрыто движение всех видов транспорта на участке автодороги Р-21 "Кола" с 1245-го (отворотка на Апатиты) по 1272-й километр (Мончегорск), - отметили в ведомстве.

Напомним: остаются закрытыми участки дорог Заполярный - Сальмиярви и Кола - Серебрянские ГЭС. В том числе недоступен проезд в Териберку.

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