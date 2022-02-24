Трое жителей Мурманской области фиктивно прописали в своих квартирах иностранцев

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Уголовные дела о фиктивной регистрации иностранцев возбуждены в Мурманске, Коле и Кандалакшском районе. Нарушения выявили во время проверки миграционных учетов.
Так, в Мурманске 36-летний мужчина прописал в своей квартире на улице Кирова 27-летнего иностранца. При этом он планировал, что «гость» будет жить по другому адресу.
В Кандалакшском районе 53-летний местный житель прописал в своей квартире в Алакуртти 44-летнего иностранца зная, что тот живет по другому адресу.
- Также аналогичный случай выявил участковый полиции в Коле. Там северянка фиктивно прописала в квартире 26-летнего иностранного гражданина, зная, что тот проживать в ее квартире не будет, - сообщили в пресс службе УМВД России по Мурманской области.
По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Северянам грозит до трех лет лишения свободы.
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