Трое жителей Мурманской области фиктивно прописали в своих квартирах иностранцев

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Уголовные дела о фиктивной регистрации иностранцев возбуждены в Мурманске, Коле и Кандалакшском районе. Нарушения выявили во время проверки миграционных учетов.

Так, в Мурманске 36-летний мужчина прописал в своей квартире на улице Кирова 27-летнего иностранца. При этом он планировал, что «гость» будет жить по другому адресу.

В Кандалакшском районе 53-летний местный житель прописал в своей квартире в Алакуртти 44-летнего иностранца зная, что тот живет по другому адресу.

- Также аналогичный случай выявил участковый полиции в Коле. Там северянка фиктивно прописала в квартире 26-летнего иностранного гражданина, зная, что тот проживать в ее квартире не будет, - сообщили в пресс службе УМВД России по Мурманской области.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Северянам грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru