Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 13:26

Трое жителей Мурманской области фиктивно прописали в своих квартирах иностранцев

Уголовные дела возбудили в Мурманске, Коле и Кандалакшском районе
Татьяна ЖДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Уголовные дела о фиктивной регистрации иностранцев возбуждены в Мурманске, Коле и Кандалакшском районе. Нарушения выявили во время проверки миграционных учетов.

Так, в Мурманске 36-летний мужчина прописал в своей квартире на улице Кирова 27-летнего иностранца. При этом он планировал, что «гость» будет жить по другому адресу.

В Кандалакшском районе 53-летний местный житель прописал в своей квартире в Алакуртти 44-летнего иностранца зная, что тот живет по другому адресу.

- Также аналогичный случай выявил участковый полиции в Коле. Там северянка фиктивно прописала в квартире 26-летнего иностранного гражданина, зная, что тот проживать в ее квартире не будет, - сообщили в пресс службе УМВД России по Мурманской области.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Северянам грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru