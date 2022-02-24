В Мурманске ждет суд таксиста-иностранца, по вине которого погибла 19-летняя девушка

Водитель заключен под стражу. Фото: vk.com/murmanskgroup

18 февраля в Первомайский районный суд Мурманска на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который совершил смертельное ДТП. Таксист нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть 19-летней девушки.

- В октябре 2021 года водитель, управляя автомобилем на Кольском проспекте в Мурманске, не учел дорожные условия, выбрал не соответствующую дорожной обстановке скорость движения, из-за чего его машину занесло, он наехал на световую опору. В ДТП пассажир такси получила травмы, от которых скончалась, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ Российской Федерации. Ему грозят принудительные работы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

Водитель заключен под стражу. Сейчас решается вопрос о принятии уголовного дела к производству в Первомайском районном суде и назначении судебного заседания.

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