В Апатитах трехлетний ребенок упал под автобус

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в районе улицы Ферсмана. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 23 февраля в Апатитах попал под автобус трехлетний ребенок. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в районе улицы Ферсмана.

- Отец высадил ребенка из автобуса на остановке, а сам замешкался в салоне. Водитель автобуса не заметил, что мужчина не вышел, и закрыл двери. Пассажир закричал, что у него ребенок остался на улице, после чего водитель открыл двери, а в это время ребенок оступился и упал, - сообщил "КП"-Мурманск" источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина ни к кому претензий не имеет, малыш не пострадал.

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