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Общество24 февраля 2022 9:28

Житель Мурманска заплатил штрафы ГИБДД и долги по ЖКУ ради продажи автомобиля

Мужчина задолжал 59 тысяч рублей
Татьяна ЖДАНОВА
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Запрет на совершение сделок заставил мурманчанина погасить долги.

Запрет на совершение сделок заставил мурманчанина погасить долги.

Фото: Алексей ФОКИН

Запрет на совершение сделок заставил мурманчанина погасить долги. Так, в отношении него в отделении судебных приставов находилось 9 исполнительных производств. Мужчина не оплачивал штрафы ГИБДД и имел задолженность за газ, тепло и электроэнергию. Сумма долга превышала 59 тысяч рублей.

- Несмотря на все предупреждения и разъяснения последствий, добровольно погашать долги северянин не спешил. Пристав, установив, что мужчине принадлежит автомобиль Ford Focus, наложил на него запрет на совершение регистрационных действий, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Когда должник узнал об этом, то явился к приставам и выяснил, как может снять запрет. Он полностью погасил долги и уплатил исполнительский сбор, чтобы запрет был снят.

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