В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 671 человек

Всего опасную инфекцию подхватили 122 649 жителей Заполярья.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 24 февраля 2022 года, за последние сутки 671 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.
Всего опасную инфекцию подхватили 122 649 жителей Заполярья.
Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 426 новых случаев (всего 60850). На втором месте Североморск (+27, всего 11697). Замыкает тройку Кандалакшский район (+52, всего 9327).
Выздоровели 104 465 северян, умерли 3085.
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