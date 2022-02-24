В Апатитах мужчина подкараулил пенсионерку у выхода из банка и ограбил

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фото: Алексей БУЛАТОВ

69-летняя апатитчанка стала жертвой уличного грабежа. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что на нее напал неизвестный и выхватил из рук сумку, в которой были снятые ранее 46 тысяч рублей и мобильный телефон.

– Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия. Оказалось, что злоумышленник следил за женщиной с момента, когда она вышла из банка. Улучив удобный случай, он напал на северянку, – сообщили в пресс-службе УМВД России о Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражу и грабеж 32-летний житель Апатитов. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что украденный телефон продал, а деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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