Жителей Мурманской области предупреждают о сильных снегопадах

В ГУ МЧС России по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГУ МЧС России по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды.

- По данным мурманского гидрометцентра, днем 24 февраля на юге региона ожидается сильный снег, который сохранится до конца суток 24 февраля. Будьте внимательны и осторожны! - отметили в спасательном ведомстве.

Рекомендуется не ходить вблизи зданий, носить на одежде светоотражающие элементы, без необходимости не совершать поездок на личном авто.

Напомним: участки дорог Заполярный - Сальмиярви и Кола - Серебрянские ГЭС закрыли из-за непогоды. В том числе недоступен проезд в Териберку.

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