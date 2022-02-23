Жительница Мурманска потеряла 83 тысячи рублей на покупке авиабилетов в интернете

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

37-летняя жительница Мурманска стала жертвой мошенников. В полиции северянка рассказала, что искала в Интернете авиабилеты по маршруту «Мурманск-Москва-Баку».

- На одном из онлайн-сервисов путешествий женщина нашла выгодное предложение. Она заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте якобы для оплаты покупки билетов, после чего у нее со счета списали 83 тысяч рублей. Однако электронные версии билетов на свою почту она так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не оказалось, а сайт стал неактивен, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Позже выяснилось, что при покупке мурманчанка попала на сайт-двойник, который был создан мошенниками.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

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