Жительница Мурманска потеряла 83 тысячи рублей на покупке авиабилетов в интернете

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.
Фото: Иван ВИСЛОВ
37-летняя жительница Мурманска стала жертвой мошенников. В полиции северянка рассказала, что искала в Интернете авиабилеты по маршруту «Мурманск-Москва-Баку».
- На одном из онлайн-сервисов путешествий женщина нашла выгодное предложение. Она заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте якобы для оплаты покупки билетов, после чего у нее со счета списали 83 тысяч рублей. Однако электронные версии билетов на свою почту она так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не оказалось, а сайт стал неактивен, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Позже выяснилось, что при покупке мурманчанка попала на сайт-двойник, который был создан мошенниками.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
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