В Мурманске произошел пожар на автозаправке

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/spasinfo51

Утром 23 февраля на автозаправке в Мурманске произошел пожар.

- В 05.49 по «системе 112» поступила информация о возгорании в административном здании на улице Приморской - АЗС № 9 «Скарус». В результате происшествия частично обгорел потолок на площади 20 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения - 24 человека личного состава, 5 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Напомним: на днях произошел пожар в Мурманском краеведческом музее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru