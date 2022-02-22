23 февраля в Мурманской области похолодает до -28 градусов

В День защитника Отечества в Мурманской области ожидаются морозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В День защитника Отечества в Мурманской области ожидаются морозы. Самые крепкие настигнут регион ночью.

- 23 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14 - 19, при прояснениях -23 - 28, днем -8 - 13 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

24-25 февраля погоду на Кольском полуострове определит восточная часть циклонической депрессии - ожидаются сильный порывистый ветер, временами снег, метель, повышение температуры воздуха до +1.

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