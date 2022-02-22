В Апатитах внучка взяла кредит на имя бабушки и потратила деньги

Девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

28-летняя жительница Апатитов взяла кредит на имя своей бабушки на сумму 87 тысяч рублей. 68-летняя женщина обратилась в полицию.

– О кредите женщина узнала, когда ей позвонили из банка и сообщили о задолженности. Выяснилось, что он был оформлен в онлайн-кабинете. Для этого использовались настоящие паспортные данные апатитчанки, однако счет зачисления был указан другого человека, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По словам женщины, сделать это могла ее внучка, имевшая доступ в квартиру. Оперативники доставили северянку в отдел полиции, она призналась в содеянном.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» Ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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