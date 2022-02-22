В Мурманске пьяный мужчина вонзил нож в бедро сожительнице из-за просьбы выключить свет

Участковый задержал 54-летнего мурманчанина, который уже был судим. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске пьяный мужчина в ответ на просьбу выключить свет ударил сожительницу ножом. Информация о пациентке с ножевым ранением поступила в полицию от врачей одной из больниц областного центра. Медики сообщили, что к ним доставили 57-летнюю северянку с ранением бедра.

- Женщина рассказала, что рану ей нанес сожитель. Нетрезвый северянин вернулся домой, когда она спала, начал шуметь и включил свет в квартире. Женщина проснулась и попросила выключить свет и дать ей отдохнуть. Просьба привела к ссоре и выяснению отношений. Разозлившись, мужчина схватил кухонный нож со стола и ударил мурманчанку в бедро. Пострадавшая вызвала скорую помощь, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Участковый задержал 54-летнего мурманчанина, который уже был судим. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru