В Мурманскстате подсчитали число мужчин-долгожителей в Заполярье

На начало 2021 года в Мурманской области проживали 352,9 тысячи мужчин. Фото: Мурманскстат

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты "Мурманскстата" подготовили информацию о виновниках праздника - мужчинах, юношах и мальчиках.

Так, на начало 2021 года в Мурманской области проживали 352,9 тысячи мужчин - это 48% общей численности населения региона. Каждый восьмой находился в призывном возрасте.

Численность мальчиков и подростков в возрасте до 17 лет составляла 78 тысяч человек (22% общей численности мужского населения). Мужчин, кому больше 46 лет - 114,8 тысячи (32% общей численности мужчин).

- Также в Заполярье есть мужчины-долгожители: 267 из них достигли возраста 90 лет и старше, а еще 7 представителей сильного пола переступили столетний рубеж, - сообщили в статистическом ведомстве.

В "Мурманскстате" напомнили, что сейчас большое количество воинских должностей занимают и женщины, которые работают в военно-учебных заведениях, подразделениях связи, медицинской, вещевой, продовольственной службах Вооруженных сил России. Поэтому с праздником поздравляют всех причастных.

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