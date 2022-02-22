В Мурманске ограничат стоянку и движение транспорта у двух мемориальных комплексов

В администрации Мурманска сообщили о дорожных ограничениях, которые будут действовать в День защитника Отечества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Мурманска сообщили о дорожных ограничениях, которые будут действовать в День защитника Отечества.

Так, во время проведения праздничного салюта и акции «Выстрел Памяти» запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на подъездах к мемориальному комплексу «Воинам первого корпуса ПВО», с 00.00 до 23.00, и к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», с 9.00 до 12.30 23 февраля.

Движение всех видов транспорта, за исключением тех, которые имеют спецпропуск, будет ограничено в этот день с 9.00 до 23.00 у мемориала «Воинам первого корпуса ПВО» и с 9.00 до 12.30 у мемориала "Алеша".

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