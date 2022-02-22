Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан опубликовал обращение о ситуации вокруг ДНР и ЛНР

Мурманская митрополия в полной мере разделяет скорбь людей, покинувших свои дома в ДНР и ЛНР. Фото: vk.com/mmeparh

Мурманская епархия опубликовала обращение митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана "О ситуации вокруг Донецкой и Луганской Народных Республик".

В нем отмечается, что Мурманская митрополия в полной мере разделяет скорбь людей, покинувших свои дома в ДНР и ЛНР и молитвенно поддерживает их в этот критический момент.

- Мы всегда готовы оказать духовную и иную поддержку беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, если таковые по решению губернатора Мурманской области прибудут в наш край, - говорится в обращении.

Священников и мирян митрополии призывают усугубить молитвы о скорейшем прекращении междоусобной брани и о мире между братскими народами России и Украины.

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