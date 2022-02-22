24 февраля в Мурманскую область прибудет чудотворная икона "Умягчение злых сердец"

В Мурманск икону привезут 4 марта. Фото: vk.com/mmeparh

24 февраля в Мурманскую область прибудет чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец". Об этом сообщили в пресс-службе Мурманской епархии. В Заполярье она пробудет до 5 марта. За это время икона побывает в 19 храмах десяти населенных пунктов региона. Везде можно будет приложиться к святыне и помазаться ее миром. Кроме того, по благословению митрополита Митрофана желающие смогут получить в подарок маленькие копии чудотворного образа.

В Мурманск икона приедет 4 марта - молебен пройдет в храме Спаса на Водах. С полным расписанием визитов чудотворного образа можно ознакомиться в группе Мурманской епархии в соцсетях (0+).

Мироточивая икона уже посетила многие епархии России и многократно была за границей – в Белоруссии, Италии, Чехии, США, Австралии, Германии, на святой горе Афон, Украине.

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